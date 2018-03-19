Antalya tek yürek

BUGÜN NELER OLDU

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Antalya ve ilçelerinde şehitlikler ziyaret edildi, törenler ve etkinlikler düzenlendi. Antalya'da Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen törende 4 yaşındaki Elif Naz Özcan'ın hiç görmediği şehit dayısının mezar taşını öpmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.Düzenlenen törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Alpay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Acar, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Vali Karaloğlu, şehitlik defterini imzaladıktan sonra protokol şehit mezarlarını gezerek, karanfil bıraktı.1995 yılında Hakkari Çukurca'da şehit olan dayısı Ergün Bilgiç'in mezarı başına gelen 4 yaşındaki Elif Naz Özcan'ın, "Şehit dayımın yanına geldim. Çok özledim. Dayımın mezarına çiçek bıraktım" sözleri, törene katılanları duygulandırdı. Şehit annesi Fatma Bilgiç ise, "Bugün 18 Mart bizim bayramımız, bütün Çanakkale şehitlerimiz ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Elif Naz da hem dayısını hem bütün şehitleri unutmuyor" dedi.Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Bilgi Eğitim Merkezi (AKBEM) öğrencileri de 18 Mart'ı özel bir gösteriyle andı. Programda yıl boyunca halk oyunu, bale, tiyatro, bağlama, gitar ve keman branşlarında AKBEM kurs merkezlerinde eğitim alan 50 öğrenci yeteneklerini sergiledi. Yaklaşık 300'ü aşkın seyirciye gösteri yapan minik öğrenciler yetenekleriyle büyük beğeni topladı.Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerde ise öğrenciler hazırladıkları şiir, müzik ve tiyatro gösterilerini sergiledi. Çanakkale Zaferi'ni konu edinen video gösterimin ardından okul korosu müzik dinletisinde bulundu. Öğrenciler kendi hazırladıkları 'Çanakkale Destanı' adlı tiyatro gösterisini sergiledi ve katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen etkinliklerde, üzerinde Türk bayrağı olan şehidin ailesinin ağıt yakmasının temsil edilmesi salondaki seyircileri duygulandırdı. Kumluca ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Çanakkale Zaferi'ni anlatan bir oyun sergiledi. Serik ilçesinde de gaziler ve şehit yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törende, Çanakkale'de yazılan destandan kesitler sunuldu.