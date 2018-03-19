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Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden hayvanlara anlamlı yardım

Mersin'in Anamur ilçesinde eğitim veren Kıbrıs İlkokulu öğrencileri hayvanlar için yardım kampanyası başlattı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 17:36
Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden hayvanlara anlamlı yardım

Öncelikle kendi harçlıklarını ortaya koyan öğrenciler, ardından etkinliği genişleterek velilerinin desteğini de aldı. Öğrenciler Şubat ayı boyunca harçlıklarından biriktirdikleri para ile aldıkları mama, barınma ve temizlik malzemelerini Tekmen Mahallesinde bulunan hayvan barınağındaki görevlilere teslim etti.

Etkinlik hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Ümmü Akkaş, "Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere hayvan sevgisi aşıladık. Ana sınıfı öğrencileri de dahil olmak üzere tüm öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirdi. Barınağa mama, su, süt ve sıvı sabun aldık.

Hayvan seven çocuklar merhametli, vicdanlı olur. Çocuklar hayvanları gördü, sevdi, hayvan sevgisini görerek yaşayarak öğrendi" dedi. Barınaktaki hayvanlarla ilgilenip seven çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Hayvanları Koruma Derneğini de ziyaret eden öğrenciler, buraya da mama yardımında bulundu.

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Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden hayvanlara anlamlı yardım
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