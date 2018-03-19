Kepez’de Çanakkale Ruhu Anlatıldı

Kepez'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla konferans düzenlendi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Çanakkale Ruhunu Anlamak" konulu konferansa TV Yorumcuları Ahmet Anapalı ve Ümit Özdemir konuşmacı olarak katıldı. Ahmet Anapalı, Çanakkale ruhunu tarihten örnekler vererek anlattı. "15 Temmuz'da biz bu gençlerin yarın neler yapabileceğini gördük" diyen yorumcu Anapalı, Balkan, Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında toplan 14 yıl savaşan İstiklal Madalyası sahibi Gazi Hüseyin Kaçmaz'ın hayatından kesitler aktardı.



"İNGİLİZLERE POSTA KOYABİLEN BİR GAZİ"

Gazi Hüseyin Kaçmaz'ın, 'Çanakkale Savaşını Anmak' programı için İngiltere'nin başkenti Londra'ya davet edildiğini belirten Anapalı, "Çanakkale Savaşına katılmış dünyanın her bir yerindeki gaziler Londra'ya getirildi. Büyük bir stadyumda düzenlenen törende gaziler 100 metrelik bir parkurda tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Herkes tekerlekli sandalyeye oturdu, ancak gazi Hüseyin Kaçmaz tekerlekli sandalyeye oturmak istemeyerek, "Ben o tekerlekli sandalyeye binmem" dedi. "Herkes binerken sen neden binmiyorsun?" sorusuna ise 90 yaşındaki Gazi Hüseyin Kaçmaz, "Onlar malup ülkenin askerleri binebilir. Ben galip bir ülkenin askeriyim. Ben Muzafferim. Ben binmem" diyerek, elindeki bastonu da İngilizlere sallıyor. Londra'da bir stadyum dolusu İngilize posta koyabilen bir adamı görüyorsunuz. Sizler bunların torunlarısınız. 15 Temmuz'da biz bu gençlerin yarın neler yapabileceğini gördük" dedi.

Ümit Özdemir de "Çanakkale'yi Çanakkale yapan bizim dedelerimizdi, atalarımızdı" dedi.