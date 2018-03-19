Lise öğrencilerine suç sayılan davranışlar anlatıldı

Silifke İmam tatip Lisesi salonunda düzenlenen Toplantıya Mersin Baro Başkanı Av. Ali Er, Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Av. Gürhan Dölek, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Ruşen Ayşen Aydılgan, Üyeler Av. İslam Açıkbaş, Av. Tülay Sevgi Can, Av. Sinem Şimşek ile 10-11 ve 12 sınıf öğrencileri katıldı.

Av. Tülay Sevgi Can, öğrencilere Yargıtay kararı ışığında çocukların okulda ve günlük yaşamlarında birbirlerine göstermiş oldukları ve Türk Ceza Kanunu anlamında da suç teşkil eden davranışlar ile suç sayılan olumsuz davranışların hukuki sonuçları hakkında bilgi verdi.

Yaşanmış örneklerle öğrencileri bilgilendiren Can, "Sizlere basit sıradanmış gibi gelen bazı hareketler ve kullandığınız cümleler yargı önünde suç olarak sayılabilir. Bu nedenle arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, anne ve babalarınız ile çevredekilerle konuşurken dikkat etmelisiniz. Başarı çok çalışarak değil, öfkeni kontrol ederek, sabır ederek, karşındakine saygı göstererek sağlanır" dedi.

Mersin Barosu Başkanı Av. Ali Er yaptığı açıklamada, "18 yaşına kadar her bir birey çocuktur kanuna göre. Onun için Mersin Barosu bünyesinde Çocuk Hakları merkezimiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği eğitimler veriyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Onun için sizleri çok önemsiyoruz" diye konuştu.

