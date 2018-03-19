Mersin’de fuhuş yapılan 3 ev mühürlenip kapatıldı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş yapıldığı ileri sürülen Meydan Mahallesi, Çobanlı Sokak'taki evleri incelemeye aldı. Yapılan çalışmada 3 evin fuhuş amacıyla kullanıldığı tespit edildi. K.N.A. ve fuhuş yaptırdığı belirlenen E.N., H.A. ve Ş.C. adlı kadınlar gözaltına alındı. Evler, Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu kararınca 3 ev mühürlenip 3 ay süreyle kapatıldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.N.A, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. E.N., H.A. ve Ş.C. ise serbes bırakıldı.