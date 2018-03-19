Taş, Gönül Çadırı’nda

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez ilçe başkanlığı döneminde başlattığı Gönül Çadırı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlarla görüşen Taş, "İlçe başkanlığım döneminde Kepez'de başlattığımız gönül çadırı projemiz kaldığı yerden devam ediyor. Gönül Çadırı projemiz teşkilatlarımızı milletin ayağına götüren en önemli projelerimizden birisidir. İki ay boyunca haftanın iki günü mahallelerimize kurduğumuz çadırımız ile hemşerilerimizin sorunlarını, mahalleleri ile ilgili taleplerini ayaklarına giderek dinliyoruz. Böylelikle teşkilatlarımıza ulaşmada sıkıntı çeken yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımızda kolaylıkla bize ulaşabiliyor" dedi.Çadıra gelen vatandaşın taleplerini çözüme ulaştırmaya çalıştıklarını belirten Taş, "Hemşerilerimizin küçük büyük demeden her ne talepleri varsa mahalle başkanımız, ilçe başkanımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla birlikte dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde çadırlarımızda milletvekillerimiz de sırasıyla yerini alacak ve hemşerilerimiz birebir vekillerimizle görüşebilecek" şeklinde konuştu.Gönül Çadırı Projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da anlattığını belirten İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, "Cumhurbaşkanımız bu projede Kepez ilçemizi pilot ilçe göstererek tüm teşkilatlarımızda bu projenin uygulanmasını istedi. Önümüzdeki günlerde genel merkezimiz tüm illerimizde bu projeyi başlatabilir" dedi.