TÜBİTAK’a Antalya damgası

BUGÜN NELER OLDU

TÜBİTAK tarafından bu yıl 49'uncusu düzenlenen 'Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması'ndan Antalya bol ödülle döndü. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde gerçekleşen bölge yarışında 100 proje Türkiye finaline gitmek için yarıştı. Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Isparta ve Burdur illerindeki okullardan yarışmaya katılan 100 projenin 35'ini Antalya projeleri oluşturdu. 12 kategoride 18 proje Türkiye finaline gitmeye hak kazanırken, Antalya 10 projeyle bölge finalinde birinciliklere adeta ambargo koydu.Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 3 birincilik alarak ödüllere damga vurdu. Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi ile TED Antalya Koleji Özel Lisesi de 2 birincilik aldı. İkinci ve üçüncülerle birlikte toplamda Antalya'dan 15 proje dereceye girdi. Birincilik alan projelerden 5'i Muratpaşa ilçesinde, 3'ü Kepez ilçesinde yer alırken, Alanya ve Konyaaltı'ndaki okullardan da birer proje birinci oldu. Bölgelerde birinci olan projeler 15-20 Nisan'da Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılacak finalde yarışacak.Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi (Biyoloji), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (Coğrafya), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (değerler Eğitimi), Antalya İstek Yeditepe Koleji Fen Lisesi (Fizik), TED Antalya Koleji Özel Lisesi (Kimya), Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kodlama), Konyaaltı Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi (Kodlama), Antalya Bilim ve Sanat Merkezi (Matematik), Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi (Teknoloji Tasarım)