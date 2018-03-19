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Zeytin Dalı’na destek konvoyu

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018
Zeytin Dalı’na destek konvoyu
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Servisçiler Odası tarafından Afrin'deki Mehmetçiklere destek için 150 araçla destek konvoyu düzenlendi. Konvoya geçtikleri güzergahlarda araç sahipleri korna çalarak, vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Şehir içinden geçen konvoy, Külliye Camisi'nde son buldu. Konvoy sonrası cami önünde Mehmetçikler için kurban kesildi. Kurbanın geçtiğimiz günlerde Kuzey Irak'ta şehit olan Manavgatlı sözleşmeli er Cumali Gür'ün ailesine teslim edileceği belirtildi. Manavgat Servisçiler Odası Başkanı Mustafa Aydın, servisçilerin bir günlük hak edişlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlamalarını istedi. Aydın, "Ayrıca ilçemizde bulunan tüm şehit ve gazi yakınlarımızın çocukları, tarafımızdan ücretsiz olarak taşınacaktır" dedi.
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