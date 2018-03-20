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Azra kaza kurbanı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde babasının kullandığı motosikletin kamyonete çarpması sonucu 7 yaşındaki Azra Cengiz hayatını kaybetti

ADEM DURMAZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Azra kaza kurbanı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 7 yaşındaki Azra Nur Cengiz, trafik canavarının kurbanı oldu. Korkuteli- Antalya yolu Korkuteli girişinde meydana gelen motosiklet kazasında ölümle sonuçlandı. Hakkı Cengiz (34) idaresindeki 07 RT 237 plakalı motosiklet, yol kenarında duran 41 L 7360 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

KURTARILAMADI
Kazada motosiklet sürücüsü Hakkı Cengiz ile arkasında bulunan kızı Azra Nur Cengiz (7) yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi ve Özel Medi Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Azra Nur Cengiz, Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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Azra kaza kurbanı
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