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Bıçaklı gaspçılar polisten kaçamadı

Mersin'de bir kişiyi bıçaklayarak cep telefonunu gasp eden şahıslar, polisin kimlik kontrolünde yakalandılar.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:30
Bıçaklı gaspçılar polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadyumu çevresinde 2 şahıs, B.G. isimli kişiyi bıçaklayarak cep telefonunu gasp etti. B.G.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Müşteki şahsın verdiği eşkal doğrultusunda gaspçıları yakamaya çalışan ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalarda sonuç alamadı. Akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde kimlik kontrolü yapan ekipler, eşkale uyan 2 kişiyi durdurarak, arama yaptı. Yapılan kontrollerde bir kişinin üzerinde bıçak olması ve kimliklerinin bulunmaması dolayısıyla şahıslar Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada polis merkezinde ifade eden müşteki B.G., getirilen şahısların kendisini bıçaklayarak gasp eden şahıslar olduğunu ifade etti. Bunun üzerine gözaltına alınan gaspçılar, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H. ve M.Z., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bıçaklı gaspçılar polisten kaçamadı
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