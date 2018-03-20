Büyükşehir’den 260 öğrenciye gondol turu

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. Yıldönümü ve Şehitler Anma Günü etkinlikleri kapsamında Yüreğir'deki Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu öğrencilerini misafir etti.

Zabıta ekipleriyle birlikte Gondol Marina'da buluşan öğrenciler, Seyhan Nehri kıyısında oluşturulan müze alanında Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan tank çıkarma gemisi, tank ve F4 Phantom savaş uçağını gezdi. Bol bol fotoğraf çekilen öğrenciler, 44 balık türünün kopyasının sergilendiği Anadolu Deniz ve Tatlısu Balıkları Replika Koleksiyonu'nu da görme fırsatı buldu.

Müze turunun ardından Gondol Marina'ya geçen öğrenciler, gondollara ve sultan kayığına binip, Seyhan Nehri'nin maviliklerine açıldı.

Gondolla gezinti yapmanın keyfini yaşayan öğrenciler, eğlenceli dakikalar yaşadı. Gondol gezisinin ardından zabıta görevlileri, 260 öğrenciye yemek ikram etti.

