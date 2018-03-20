Isparta'da kazada yaralanan 2 kişi kurtarılamadı

Isparta- Burdur karayolunun Yakaören köyü yakınlarında 14 Mart günü meydana gelen kazada Makbule Topçu'nun kullandığı 07 NA 1809 plakalı otomobille sürücüsünün kim olduğu öğrenilemeyen 15 NB 238 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Makbule Topçu ile diğer araçtaki Ali Akgün, Emsal Akgün ve Ali İhsan Alagül yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar çevredeki hastanelere götürüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ali Akgün'ün olaydan 2 gün sonra, Makbule Topçu'nun ise 4 gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

BURDUR'DA OKULDA HİZMETLİYDİ

Makbule Topçu'nun Burdur'da bir okulda hizmetli olarak çalıştığı ve 1 kız çocuk annesi olduğu belirtilirken, eşinin de yaklaşık 5 yıl önce hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.