Kalp kapakçığı değişti, hayata tutundu

Antalya'da 'kalp yetmezliği' teşhisiyle özel bir hastaneye getirilen 4 çocuk annesi, 6 torun sahibi Fati Akdere, vücudundaki su toplanması nedeniyle bir süre tedavi gördü. Doktorlar yaptıkları muayene ve testler sonunda Akdere'nin kalp kapakçığının değiştirilmesine karar verdi.

KASIKTAN GİRİLDİ

Kardiyoloji uzmanı Dr. İsmail Ateş ve ekibi tarafından ameliyata alınan Fati Akdere'nin kasığından 3 milimlik bir kesikten kalbe uzanan damara girildi. Laboratuvar ortamında üretilen yeni kalp kapakçığı robotik cerrahi sayesinde yerine yerleştirildi. Büyük heyecan yaratan ve 45 dakika süren operasyon sonucunda hastanın kalp kapağı yenilendi.

YENİDEN YAŞAMA KAVUŞTU

Başarılı geçen operasyonun ardından bir gün hastanede gözetim altında tutulan Fati Akdere taburcu edildi. Hastaneye gözü kapalı getirildiğini anlatan Akdere, "Yapılan işlemlerin farkında bile olmadım. Gözümü açtığımda bana kalp kapakçığımın değiştirildiği söylendi. Hiç ameliyat izi göremeyince çok şaşırdım. 'Şaka mı yapıyorsunuz, hiçbir yerim kesilmemiş, sapa sağlamım' dedim, ayağa kalkıp yürümeye başladım. Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

45 DAKİKADA DEĞİŞTİRİLDİ

Dr. İsmail Ateş ise Fati Akdere'nin kalp yetmezliğinden kaynaklı rahatsızlıklarından dolayı acil servise getirildiğini, önce vücutta şişmeye neden olan su toplanmasını yok etmek için tedavi uygulandığını belirtti. Dr. Ateş, yapılan işlemi şöyle anlattı:

"Hastamızın açık kalp ameliyatıyla kalp kapağını değiştirmemiz riskli olacaktı. Hastanemizde ilk kez uygulanacak yöntemle aort kapağının değişmesinin daha uygun olabileceğine karar verdik. Mini bir kesikle kasıktan damara girip, kalbe yeni kapağı yerleştirmemiz sadece 45 dakika sürdü. Hastamız, başarılı geçen operasyon sonucunda daha sağlıklı bir yaşam sürecek.

15 yıl önce açık kalp cerrahisi gerektiren birçok yöntem geride kaldı. Günümüzde artık kasıktan çok küçük bir kesik oluşturularak kalp kapakçığı tamir ediliyor ya da yenileniyor. Bu yöntem dünya da 2008, Türkiye de de 2010 yıllarından sonra gelişti, hastanemizde de bir ilk oldu. Hastamızı bir gün sonra ayağa kaldırıp hastane koridorunda yürüttük evine uğurladık. Yaşamının bundan sonraki bölümünü daha sağlıklı geçirmesini diliyorum."