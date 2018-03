SMS’le talimat verdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da otomobil sahiplerini bıktıran ve 7 Şubat'taki operasyonda yakalanan polis ve otoparkçılarla ilgili iddianame tamamlandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla otoparklara para karşılığı usulsüz araç çekerek haksız kazanç elde ettikleri iddiası ile 8'i polis 10'u tutuklu 21 zanlı hakkındaki iddianameyi Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Memur Suçları Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar hakkında 'Rüşvet almak, vermek, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından 6-20 yıl arası hapis cezası istenerek dava açıldı.Operasyonda yakalanan Tunahan Otopark işletmecisi Okay Özbek, muhasebeci İsa Sogay, Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu, polis memurları Akay Sevinç, Cengiz Duman, Mehmet Yıldırım, Metin Ak, Mehmet Emin Kılıç, Çetin Temamoğulları ve Özgün Aslan tutuklanmıştı. Bir başka otopark işletmecisi olan M.H.T, otopark görevlisi A.E, polis memuru C.K.K, çekici görevlisi M.B, İ.A ve D.T. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.Trafik polislerinin dahil olduğu otopark çetesini aynı şubede çalışan bir polis memurunun imzasız ihbar ettiği ortaya çıktı. İddianamede yer alan ihbarcı polis mektubunda, "Benim de şebekeye katılmamı istediler. Ancak gönlüm razı olmadı. Bunlar ortaya çıkartılıp cezalandırılmaları…… müdürüm" ifadeleri yer aldı. Aynı polisin ihbar mektubunu hem Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hem de Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği belirlendi. Dava dosyasında otoparkta çalışan ve itirafçı olan Ö.E'nin rüşvet çarkını anlattığı ayrıntılı ifadeleri ise olayın iç yüzünü anlatıyor.İddianamede yer alan en çarpıcı konu ise otopark sahibi Okay Özbek'in Trafik Denetleme Şube Müdürü Mustafa Sincanlıoğlu'nun telefonuna gönderdiği mesaj oldu. Özbek'in talimat verdiği anlaşılan Sincanlıoğlu'na gönderdiği mesajda şu ifadeler ye alıyor: "Müdürüm tatilden geldiğini altındakilere hissettirelim. Çalışan ekipleri kazalara ve kavşaklara öncelikli veriyorlar. Çalışan motorcuları bizim bölgede çalıştırmıyorlar…, müdürüm artık trafik seni hissetsin. Amirlerle memurlarla görüşüp startı ver. Boş geçmesi normal olmuyor. Reçete belli…., müdürüm Kaleiçi'ne yatacakları verin…., senden ricam aynı şeyi konuşmayalım tek ekip var motorlu yok…, artık araziye el atıp takibini yapın. 1 ayı geçti istikrar yok… Bence geç kalmadan bir şeyler yap, her saat kayıp…" İddianamede. Özbek'in dinlenen telefon tepelerinde ise, trafik polislerine otoparka daha fazla araç çektirmeleri konusunda yönlendirmeler yaptığına vurgu yapıldı. Tutuklu polislere verilen rüşvet miktarlarının her polisin adının yer aldığı notların bulunduğu da iddianameye girdi.Trafik Şube Müdürü Sincanlıoğlu'a talimatlar verdiği belirlenen Özbek'in araç çekilmesini önlemeye çalışan Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Cem Gencer'e kumpas kurduğu ortaya çıktı. Gencer'in rüşvet çarkını engellediğini öğrenen Özbek eski siyasetçi ve bir kuyumcuyu devreye sokarak FETÖ üyesi gibi göstertip görevden aldırılmasını sağlamaya yönelik çalıştığı kayıtlara geçti. Tapelere yansıya kumpas girişimi kayıtlara geçti. Özbek'in irtibatta olduğu belirlenen bir gazeteci, bir eski siyasetçi ve kuyumcu hakkında da kamuoyu baskısı yaratmak için 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayla ilgili 650 sayfalık dosyada rüşvet çarkına ilişkin tape, ortam dinleme ve belgeler bulunuyor.Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede şebekenin hatalı parktan çekilen araç başına 10, eksik evraktan çekilen araç başına ise 30 lira polislere rüşvet verdiğine yer verildi. Şebekenin İsmet Paşa ve Hasan Subaşı Caddesi, 2000 Plaza ve Doğu Garajı bölgesinden 24 saat aralıksız araç çektirdiğine dikkat çekildi.