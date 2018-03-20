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Tünektepe projesi yeniden ihalede

Giriş Tarihi: 20.3.2018
Tünektepe projesi yeniden ihalede
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Projesi'nin, 22 Mart'ta yeniden ihaleye çıkarılacağını bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında yapılan ilk ihalenin öngörülemeyen bazı hususlar nedeniyle iptal edildiği anımsatıldı. Proje yap-işlet-devret modeli ile Antalya'ya kazandırılacak.

29 YIL KULLANIM HAKKI
İhaleyi kazanan yüklenici firma, onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak, yapım inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle tesisi işletecek. İhale, teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve bin metrekare şezlong alanının da işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bedelsiz devredilmesini kapsıyor.
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Tünektepe projesi yeniden ihalede
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