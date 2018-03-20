Yüksekten uçmuşuz

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un sol kanat savunucusu Sakıb Aytaç, geçtiğimiz sezon yaşanan beşinciliğin rehavete neden olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yılın ardından hem takım, hem de yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabileceklerini kaydeden Sakıb, "Bu da rehavete neden oldu. Bu yıl ligde kalalım, önümüzdeki yıllar daha iyi oyacak" dedi.Puan cetvelinde alt sıralarda yer aldıklarına değinen Sakıb, takımının bundan sonra çıkacağı her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti. Rakiplerinin ne yaptıklarına önem vermeden oynadıkları her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Sakıb, evinde ağırlayacakları Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacakları Kardemir Karabükspor'u yenmek istediklerini dile getirdi.Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yaptıkları toplantılardan da bahseden Sakıb, iyi bir takım oldukları için kendilerine güvendiklerini söyledi. Antalyaspor'da ilk görev yaptığı yılda 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadığını anlatan Sakıb, takımın artan başarılı performansıyla geçen sezonu 5'inci sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sakıb, "Geçen seneden sonra hem takım hem yönetim olarak biraz yüksekten uçmuş olabiliriz. Bu nedenle sıkıntı yaşadık. Antalya'da bir daha böyle sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu yıl ligde kalalım önümüzdeki yıllar daha iyi olacak" diye konuştu.