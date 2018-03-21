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'da 'nda protokolün halat çekme imtihanı

'nın Pozantı İlçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerine protokolün halat çekme yarışı damgasını vurdu.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:52
Adana'da Nevruz Bayramı'nda protokolün halat çekme imtihanı

Pozantı Şehit Zafer Sabancı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen Türk'ün Bayramı Nevruz etkinlikleri birçok gösteriye sahne oldu. Öğrencilerin çuval yarışı, yumurta taşıma, balon patlatma yarışlarının yaptığı etkinlikte halat çekme yarışı hem imtihana dönüştü hem de eğlenceli anlara sahne oldu. Öğrenciler halat çekme yarışması sırasında protokolde bulunan Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mahmut Sami Baysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Uyguralp ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız ve MHP İlçe Başkanı Durmuş Taşpınar'ı da halat çekmeye davet etti. Öğrencilerin davetini kıramayan protokol üyeleri halat başına geçerek düdük sesiyle birbirlerini çekme yarışına girdi. Heyecanlı geçen yarışta her iki takımda birer kez galip geldi.

Yöresel oyunların ve şiirlerin okunması sonrasında Nevruz ateşinin yakılıp örste demir dövdükten sonra etkinliği sona erdi.

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Adana'da Nevruz Bayramı'nda protokolün halat çekme imtihanı
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