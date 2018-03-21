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Alevlerin arasından kurtarıldı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
Alevlerin arasından kurtarıldı
BURDUR'UN Bucak ilçesinde, iki katlı evin üst katında çıkan yangında 2 çocuğunu komşulara verip kurtaran kadın, tekrar döndüğü evde mahsur kaldı. Bucak merkez Konak Mahallesi Hökez Bulvarı'ndaki Yusuf Dursun'a ait 2 katlı evin üst katında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Üst kattaki dairede kiracı olarak oturan adı öğrenilemeyen kadın, yangını fark ederek komşulardan ve çevredekilerden yardım istedi. Dairenin kapısından 3 ve 6 yaşındaki çocuklarını yardım için gelenlere teslim eden kadın, tekrar eve girince büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı. Balkonda kurtarılmayı bekleyen kadını merdiven yardımıyla indirdi. Kurtarılan anne ve 2 çocuğu 112 ekipleri tarafından tedbir amacıyla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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