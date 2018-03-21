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ASAT rahatlatan açıklamayı yaptı

Giriş Tarihi: 21.3.2018
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat'taki bir domuz çiftliğinin içme suyunu kirlettiği şeklindeki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. ASAT'ın içme ve kullanma sularının tamamını yeraltı suyu ve kaynak sularından sağladığı belirtilen açıklamada, "Manavgat Irmağı'ndan alınan bir içme suyu söz konusu değildir. Halkımıza verdiğimiz suyun kalitesi sürekli olarak izlenmektedir. 6 farklı izleme noktasından haftalık periyotlar halinde numuneler alınmaktadır. Halk Sağlığı Kurumu tarafından şebeke izleme noktalarından alınan numunelerde de olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır" denildi.
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ASAT rahatlatan açıklamayı yaptı
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