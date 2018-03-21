Kanseri yendiler, Ebru Sanatı ile yaşama tutundular

Menteşe Belediyesi'nin Ebru Atölyesinde Menteşe Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin projesi 'Ebru ile Kanseri Yen' kursunda 10 kadın kursiyer Ebru kursu görüyor. Kanseri yenen ve halen tedavi gören kursiyerler, Ebru kursu ile dış dünya ilişkilerini kestiklerini ve moral motivasyon olarak üst seviyeye çıktıklarını açıkladılar.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak kurslara önem veriyoruz. Ama bugün burada gördüğünüz bu ebru kursu çok farklı. Çünkü katılanlar farklı. Kanser tedavisi görmüş, kanser hastalığını yenen vatandaşlarımıza yönelik biz geçen yıl 'Dansla Kanseri Unut' adı altında bir etkinliğimiz olmuştu. Yine bu sene de onun devamı olan kanser hastalığını yenen vatandaşlarımıza yönelik Ebru sanatını, Ebru'yu vatandaşlarımıza sevdirmek konusunda onlara kurslar düzenledik. Haftada bir gün geliyorlar. Bugün buradaki arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi kanseri yenen kişiler. Kendi Belediyemiz bünyesindeki hocamız vasıtası ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi işbirliğinde bu etkinliği düzenledik. Burada kurs alan aralan arkadaşlarımızın hepsi geçmişte kanser olan ve kanseri atlatan kişiler" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Kerkez, "Burada geçen sene başlattığımız kanseri atlatan tedavisi tamamlanmış kanser hastaları ile yaptığımız ikinci etkinlik Ebru kursundayız. Kanseri atlatan kişilerle birlikte olmak, onlara destek olmak son derece önemli. Çünkü yalnız olmadıklarını hissetmeleri gerekiyor. Destekleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kursa katılan vatandaşlar, "Çok güzel, bizim için moral kaynağı oldu. Arkadaşlarla birlik olduğumuzda moralimiz yükseliyor" derken, Cennet Tok isimli vatandaş, "Ebru kursuna geldik. Memnunuz. Sağ olsun Başkanımız hiçbir zaman bizlerden desteğini çekmiyor" dedi.