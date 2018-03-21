Kestel zorlanmadı

BUGÜN NELER OLDU

Play-off'ta oynadığı 7 maçta sadece 1 yenilgi alan Kestelspor, deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Muratpaşa'ya konuk oldu. Gol perdesini açan futbolcu 1. daikada Laval Giwa oldu. Karşılaşmanın 53. dakikasında Nezih Bayramoğlu, 66. dakikada ise Bilgehan Demiral'la skoru 3-0'a taşıyan Kestelspor, 3 puanı 3 golle aldı. Müsabakanın 76. dakikasında kırmızı kart gören Görkem Şekerkaya Kestelspor'u 10 kişi bırakan futbolcu oldu. İddiası bulunmayan iki ekibin karşılaştığı Kınık-Finike müsabakasında gülen taraf Finikespor oldu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Cenk Usta ile gol perdesini açan Finike'de ikinci gol 39. dakikada Haşim Ergül'ün ayağından geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Finike, Olcay Meydan'ın ayağından bulduğu golle skoru 3-0, Ersin Yılmaz'ın kendi kalesine attığı gol perdeyi kapattı. Kınıkspor'un tek golüne imza futbolcu ise Özgür Balık oldu: 4-1.