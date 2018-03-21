Böylesi bizde olur

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Antalya'da yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren otomobil kazaya yol açtı, bir kişi yaralandı. Kaza, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tramvay yolunda meydana geldi. Lastik tekerli araçların geçişine yasak olmasına rağmen tramvay yoluna giren Rıfat Akar yönetimindeki 34 ZM 9767 plakalı otomobil, tramvay yolunu kullanarak karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Edip Koray'a çarptı.Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan Koray, başını yere çarptı. Araç sürücüsü Akar, sağlık ekipleri gelene kadar başucundan bir an olsun bile ayrılmadı, kanayan bölgelerini suyla temizledi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı Koray'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Çevredeki vatandaşlar ise tramvay yolunda daha önce de bu tür kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkililerin konuya bir an önce çözüm bulmasını talep etti.ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde düzenlenen terör örgütüne yönelik operasyonda 3'ü kadın 11 şüpheli yakalandı. 6 kişinin 'eylem gerçekleştirmek amacıyla bölgeye gelen terör örgütü mensuplarıyla bağlantılı olduğu, 4 kişinin Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde sosyal medyada paylaşımlar yaptığı, 1 kişinin de terör örgütüne üye olduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu.