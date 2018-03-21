Şampiyonluk kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Play-off maçlarında 8. galibiyetini Korkuteli karşısında alan Konyaaltı ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsleyerek önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) vizesini alan ilk takım oldu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla saha içi panayır alanına döndü. Bundan sonraki 2 haftada formalite maçlarına çıkacak olan Konyaltılı futbolcular, teknik ekip ile taraftarlar çalınan oyun havalar eşliğinde sahada oynadı. Eğlence faslının sona ermesiyle Konyaaltılı futbolcular soyunma odasında yönetim kurulu üyelerinden Yakup Deveci ile Hakan Deniz'i havaya atarak prim sözü aldılar.Konyaaltı, 4-0'dan sonra oyunu rölantiye aldı. Konyaaltı kalecisi Kadir Mutlu, yaptığı birbirinden şık kurtarışlarla rakibine gol şansı tanımadı. Maçın son dakikalarında Korkutelili Rafet'in sert şutunu da kurtarınca Rafet Boyraz kaleci Kadir'i tebrik etti. Centilmence hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.