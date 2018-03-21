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Sevgilinin evinde cinayete müebbet

Antalya’da sevgilisinin evinde yakaladığı Raşit Elma’yı bıçaklayıp öldüren Güney Burak Sarı için müebbet hapis istendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
Sevgilinin evinde cinayete müebbet
Antalya'da geçen yıl 23 Aralık gecesi sevgilisinin erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı için müebbet hapis istendi. Gebizli Mahallesi'nde kadın arkadaşı D.Ç'nin evinde gördüğü Raşit Elma'yı (35) sol bacağından bıçaklayarak ölmesine neden olan Güney Burak Sarı (24) hakkında iddianame tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Sarı'nın müebbet hapis cezası ile yargılanmasını istedi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede cinayetin nasıl işlendiğine ayrıntılı olarak yer verildi. İddianamede cinayet zanlısı Güney Burak Sarı'nın ilk eşinden boşanan iki çocuk annesi D.Ç. ile birlikte yaşamaya başladığına yer verildi.

KADIN DA SUÇLU
Olay gecesi D.Ç'nin, Raşit Elma ile gece eğlencesinden birlikte döndüğü ve bu sırada Güney Burak Sarı'nın da eve gelmesiyle tartışma çıktığı belirtildi. Sarı'nın Elma'yı bacağından bıçakladığına yer verilen iddianamede yaralının evin yakınında bıraktığı arabasına kadar gittiği ve burada kan kaybından öldüğüne dikkat çekildi. D.Ç'nin evine aldığı Elma'nın can güvenliğini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi yaralı halde iken sağlık ekipleri ve polise bilgi verilmemesi nedeniyle suçlu olduğu kaydedildi.
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Sevgilinin evinde cinayete müebbet
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