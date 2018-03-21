Tarıma kadın eli değdi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarıma teşvik büyük ilgi gördü. Teşvik sayesinde tarım genç çiftçilerle gelişme eğilimine girdi. Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 2017 yılında Antalya'da 110 bitkisel üretim ile 85 büyükbaş ve 39 küçükbaş hayvancılık alanlarında olmak üzere toplam 234 projenin destek aldığı açıklandı. Genç Çiftçi Projeleri kapsamında 110 kişiye 3 milyon 300 bin TL hibe desteği ödendiği, 38 genç çiftçiye de bin 406 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldığı bildirildi. Genç çiftçilere 7 milyon 20 bin lira ödenek tahsis edildiği kaydedildi.Genç çiftçi desteği alan çiftçiler arasında kadınların fazla olması dikkat çekiyor. Kadın çiftçilerin birçoğu, "Çocuk da yaparım, tarım da" diyor. Antalyalı Fatma Arslan, ikiz bebeklerini doğurmasının hemen sonrasında aldığı destekle üretime başlayanlardan. Eşi Abdurrahman Arslan ile ikiz kızları Berrin ve Berra'yı da yanına alarak destek için başvuruları tamamladığını anlatan Arslan, "Bir dönüm serayı devletimiz hibe etti. Kredi kolaylığı ile üç dönümlük sera kurdum. İlk mahsulümüzü de bugünlerde aldık. İkizlerimiz bize bereketli geldi" dedi.Desteklerden yararlanan kadınlardan bir diğeri ise Nazan Gökçen. Bugün 5 aylık olan oğlu Fahrettin Alp'e hamileyken aldığı destekle kurmaya başladığı seradan bugün mahsul almaya başlayan Gökçen, "Bölgemde bu destek için başvuran ilk kişi benim. Benden sonra 'Genç Çiftçi Projesi' ünlendi. Arkadaşlarıma danışmanlık yapıp başvuru şeklini anlatıyorum. Devletimiz hayallerimizi gerçekleştirmek için yanımızda. Sadece hayal kurmak ve bu hayal peşinde yürümek gerekiyor" diye konuştu.Devlet desteğiyle hayatı değişen genç kadın çiftçilerden biri diğeri de Leyla Arslan. Antalya merkezde yaşayan Arslan, eşi Yasin Arslan'ın bir tekstil fabrikasında çalışmaya başlaması ile Elmalı'nın yolunu tuttuğunu belirtti. Fabrikanın kapanması ile tekrar şehre geri döndüğünü vurgulayan Arslan, "İstiridye mantarı üretimiyle ilgili bir haber hayatımızı değiştirdi. Kendi imkanlarımızla böyle bir tesis kurma şansımız yoktu. Önce Korkuteli'ne kursa giderek 2 ay boyuncu mantarcılığı ve girişimciliği öğrendik. 30 bin lira hibe destek alarak 50 bin liralık yatırım yaptık. Yaklaşık 2.5 ton mantar hasat edip 17 bin lira kazandık. Bir yılda 5 kez verim alınıyor. Hayallerimiz devlet desteği ile gerçek" olduğu" ifadelerini kullandı.