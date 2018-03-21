Tütüncü, Muhtarlarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 1 ay gibi bir zamanda, farklı tarihlerde, ayrı bölgelerde 66 Mahalle muhtarıyla yüz yüze görüştü ve yapılacak hizmetleri istişare etti. Toplantılar, bir mahalle muhtarının evinde, 10'a yakın muhtarın katılımıyla gerçekleştirildi. Bu dönemki muhtar toplantısının 6. ve son turuna Başköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Onuk ev sahipliği yaptı. Tütüncü, toplantıya fen işleri ile park ve bahçelerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır, yatırımcı birimlerinin müdürleri ile imar danışmanı Ramazan Eciş'le katıldı.

Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş'in de hazır bulunduğu toplantıda Duacı, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı ve Gaziler Mahalle muhtarları da hazır bulundu.

Yol, asfalt, semt spor sahası, park çalışmalarından dolayı Başkan Hakan Tütüncü'ye teşekkür eden muhtarlar, bazı yollarının asfaltlanması talebinde bulundular.

Tütüncü, 'Bütünşehir Yasası' ile mahalle statüsü kazanan eski köylere merkezdeki mahallere yaptıkları hizmetlerin aynısını yaptıklarını belirterek, "Odabaşı, Kızıllı Mahallelerimize semt spor sahası kazandırdık. Bölgedeki diğer mahallelerimize de semt spor sahası kazandırmayı planlıyoruz. Bölgeye yaptığımız en büyük hizmet açtığımız Hamza Taş Bulvarı ile devamındaki Kirişçiler Yolu oldu. Maliyeti 7 milyona yakın olan yol çalışmasıyla bölgelerimizin hem kent merkezi ile ulaşımını kolaylaştırdık hem ekonomik olarak değerini artırdık. Bölgeye yaptığımız önemli bir diğer yatırım da Kirişçiler mesire alanı oldu. Gaziler Mahallemize, eğitim, sağlık, spor ve belediyecilik hizmetlerinin, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin bir arada olacağı sosyal yaşam merkezi inşa ediyoruz. Duacı Mahallemize de sosyal yaşam merkezi yapacağız. Bölgede asfalt ve diğer belediyecilik hizmetlerimiz artarak devam edecek."



ODABAŞI İHO'YA BİLİŞİM SINIFI

Odabaşı Mahallesi'nde mülkiyet problemini çözerek ve imar planını yaparak ürettikleri okul arazisine yapılan ortaokulun hizmete girdiğini aktaran Tütüncü, "16 derslikli Odabaşı İmam Hatip Ortaokulu'nun bilişim sınıfı talebini de karşılayacağız" dedi.

