Yabancı gelinler mutlu

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Tatil ya da çalışmak için geldikleri turizm merkezi Antalya'da aşık olup evlendikleri Türklerle yuva kuran yabancı gelinler, mutluluk hikayelerini ve yaşantılarını anlattı. Başta Rusya Federasyonu olmak üzere Antalya'yı tercih eden 60 bine yakın yabancıların büyük çoğunluğunu da kadınlar oluşturuyor. Rusya'dan 39 yaşındaki Yevpeniya Aktaş, evlendiği turizmci Veysel Aktaş (40) ile bulduğu mutluluğunu 10 yıldır Antalya'da sürdürüyor. Yevpeniya Aktaş, "Tatil için Türkiye'ye gelmiştim. Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyorum. Müziği, dansları, mutfağı birçok şeyini seviyorum" dedi.Müzik öğretmeni 38 yaşındaki Rus İrina Akkök de iş güvenliği uzmanı Akın Akkök (38) ile evlenerek Antalya'da yaşamaya başladı. Kendisini artık Türk gibi hissettiğini ifade eden İrina Akkök, "O kadar güzel bir ülkemiz var ki. Artık ülkem diyorum çünkü 6 yıldır burada yaşıyorum. Hem eşime hem Türkiye'ye aşık oldum" diye konuştu.Hollanda'dan gelen 31 yaşındaki Janneke Yıldız da aşçı Adem Yıldız (32) ile kurduğu mutlu yaşamı, çocukları Barış (6) ve Gökdeniz (15) ile Antalya'da sürdürüyor. Janneke Yıldız, "Burası bizim oradan daha iyi. Dönmek istemiyorum bile" dedi. İsveçli Malin Larson (49) da mutlu evliliğini sürdürürken Türk kültürünü de yaşamayı seviyor. Restoranda eşine yardımcı olan Malin, boş zamanlarında ebru sanatıyla ilgileniyor.