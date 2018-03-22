7 kişiye can verdi

Antalya
'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki gencin organları 7 kişiye umut oldu. Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde 17 Mart gecesi meydana gelen trafik kazasında yolcu olarak bulunduğu motosikletten düşerek ağır yaralanan Sertaç Enginçöl (26) yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Enginçöl'ün 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından dün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Kökçen, oğulları ölen İhsan-Nilgün Enginçöl çiftine organ bağışı teklifinde bulundu. Bu konuda duyarlı olan aile çocuklarının uygun olan tüm organlarını bağışlama kararını verdi. HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ
Sertaç Enginçöl'den alınan bir böbreği Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bir böbreği ve kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, karaciğeri Adana Başkent Hastanesi, akciğerleri de Kartal Koşuyolu Hastanesi'ndeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi. Kornealar için ise uygun bir hastanın araştırıldığı bildirildi. 5 yıldır Antalya'da turizm sektöründe yönetici olarak çalışan Sertaç Enginçöl'ün cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alan acılı baba, hiç tereddüt etmeden organları bağışlama kararı aldığını söyledi. KALBİ HAKİME GİTTİ
Sertaç Enginçöl'ün kalbi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Beyazid tarafından gerçekleştirilen operasyonla Antalya Adliyesi 5'inci İş Mahkemesi Hakimi Hatice İlkay Pamuk'a nakledildi. Prof. Dr. Beyazid, nakil yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Oğlunun kalbinin hakim Hatice İlkay Pamuk'a nakledildiğini öğrenen baba Engilçöl, "Kızım yoktu şimdi bir kızım oldu. İnşallah oğlumun kalbi ile sağlıklı olarak bir ömür sürer. Allah kimseyi çaresiz bırakmasın" dedi. ZONGULDAK'A GÖTÜRÜLDÜ
Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Koordinatörü Seval Çokcan, ailenin çok olumlu ve iyi niyetli davrandığını, acılarına rağmen bağışçı olduklarını söyledi. Sertaç Enginçöl'ün cenazesi memleketi Zonguldak'a götürüldü. Genç turizmcinin cenazesi bugün Zonguldak Işıkveren Kasköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.