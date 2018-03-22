Antalyaspor’da izin bitti

Antalya
SPOR, Spor Toto Süper Lig
'in 27. haftasında sahasında Bursaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, üç günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi. 2 MAÇTA 6 PUAN Antalyaspor
Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Bursaspor karşılaşmasında da üç puan alıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Arıcı, "Bursaspor maçı, bizim açımızdan çok önemli. Dönüm maçımız diyebilirim. Bu karşılaşmada taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. Bursaspor maçını kazanıp, Karabük deplasmanına moralli giderek bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Böyle olduğu takdirde 34 puana ulaşacağız ki ligde çok daha rahatlamış oluruz" diye konuştu.