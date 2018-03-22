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’da izin bitti

Milli maç arasından sonra ’u konuk edecek olan ’da izin bitti. Akrep, iki maçtan 6 puan almayı hedefliyor

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Antalyaspor’da izin bitti
AntalyaSPOR, 'in 27. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, üç günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

2 MAÇTA 6 PUAN
Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Bursaspor karşılaşmasında da üç puan alıp çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Arıcı, "Bursaspor maçı, bizim açımızdan çok önemli. Dönüm maçımız diyebilirim. Bu karşılaşmada taraftarımızın desteğine daha çok ihtiyacımız olacak. Bursaspor maçını kazanıp, Karabük deplasmanına moralli giderek bu karşılaşmadan da üç puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Böyle olduğu takdirde 34 puana ulaşacağız ki ligde çok daha rahatlamış oluruz" diye konuştu.
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Antalyaspor’da izin bitti
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