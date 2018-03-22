Gençlere taş çıkarttılar

Antalya Muratpaşa Belediyesi
yaşlı evleri üyelerinin, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında düzenledikleri, dans ve defile gösterileri büyük ilgi gördü. Geceye katılan Belediye Başkanı Ümit Uysal
, "Önemli olan içindeki sevgi, saygı ve enerjidir. Değerli büyüklerimizin bir nebze 'Geç yaşlandım' demelerine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu. DANS TUTKUNLARI
Yaşlı evleri, tango, vals ve halk oyunları gösterileri, Türk halk müziği, Türk sanat müziği korolarının dinletilerinin yer aldığı etkinlikte yaşlıların gösterdiği performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Dansa tutkuyla bağlanan, Dünya ve Türkiye şampiyonluklarına adını yazdıran, yaşları 60 ile 74 arasında değişen çiftlerin grup ve bireysel halde sergiledikleri dans gösterisi ilgiyle izlendi. DEFİLEDE BOY GÖSTERDİLER
Gecenin sonunda yaşlılar, Antalya
Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesinde mankenleri aratmadı. Defilede 84 yaşındaki Gülderen Ünen ile kızı 64 yaşındaki Emel Özgür el ele podyuma çıkıp kıyafet sundu.