Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Gençlere taş çıkarttılar

Gençlere taş çıkarttılar

’da yaşları 60 ile 74 arasında değişen yaşlılar, konserler, dans gösterisi ve defilede gençleri aratmayan bir performans ortaya koydu

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Gençlere taş çıkarttılar
Antalya yaşlı evleri üyelerinin, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında düzenledikleri, dans ve defile gösterileri büyük ilgi gördü. Geceye katılan Belediye Başkanı , "Önemli olan içindeki sevgi, saygı ve enerjidir. Değerli büyüklerimizin bir nebze 'Geç yaşlandım' demelerine vesile olabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

DANS TUTKUNLARI
Yaşlı evleri, tango, vals ve halk oyunları gösterileri, Türk halk müziği, Türk sanat müziği korolarının dinletilerinin yer aldığı etkinlikte yaşlıların gösterdiği performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Dansa tutkuyla bağlanan, Dünya ve Türkiye şampiyonluklarına adını yazdıran, yaşları 60 ile 74 arasında değişen çiftlerin grup ve bireysel halde sergiledikleri dans gösterisi ilgiyle izlendi.

DEFİLEDE BOY GÖSTERDİLER
Gecenin sonunda yaşlılar, Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Geleneksel Düğün Kıyafetleri' defilesinde mankenleri aratmadı. Defilede 84 yaşındaki Gülderen Ünen ile kızı 64 yaşındaki Emel Özgür el ele podyuma çıkıp kıyafet sundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlere taş çıkarttılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN