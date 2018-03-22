Gönüllüler Koleji Türkiye’ye örnek

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi bir grubun gönüllü olarak 'Antalya
Yetimine Sahip Çıkıyor' projesine destek verme talebiyle başlayan 'Genç Gönül Elçileri Platformu' kapsamını genişletiyor. Antalya
Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Dernekleşin Türkiye'ye örnek olun' önerisi üzerine harekete geçen öğrenciler dernek kuruyor. HEDEF TÜRKİYE GENELİ
Genç Gönül Elçileri Derneği, 16 Mart'ta ilk genel kurullarını gerçekleştiriyor. 7 kişilik kurucu üye arasında yer alan geçici Dernek Başkanı Gökhan Özcan, hedeflerinin projenin Türkiye'ye yayılması olduğunu söyledi. Özcan, "Sayın Valimizin eşi Sevim Karaloğlu öğrencilere derslerinde yardım etmemizi önerdi. Sosyal medyadan gönüllü öğretmen adaylarını tespit etmek için yaptığımız duyuruya bir günde 200 öğrenci başvurdu. Gönüllü sayımız bine ulaştı. Projeye gönüllü öğrencilerin başvurusu, sosyal sorumluluk alanında gençlerin ilgisini ortaya koyuyor" dedi. ÖZEL OKUL TADINDA EĞİTİM ORTAMI
40 gönüllü öğretmen, her cumartesi günü 5 ve 8'inci sınıf aralığındaki yetim çocuklarla bir araya geliyor. Dersler için öğrenciler servisle evlerinden alınıyor. Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği Hüseyin Ak İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen eğitimlerde, İngilizce, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya ve biyoloji gibi branş derslerinin anlatılıyor