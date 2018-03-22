Kanseri yenecek

Antalya
'da 4 ay önce yakalandığı meme kanseri
ni olgunlukla karşılaşan 34 yaşındaki Songül Tezel
, hastalığı yeneceğine inanıyor. Antalya
'da oturan, 7 ve 8 yaşında iki çocuk annesi Songül Tezel, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 4 ay önce hastaneye başvurduğunda, yapılan tetkik ve tahliller sonucu meme kanseri olduğunu öğrendi. İlk anda şok yaşasa da ailesinde kanser bulunduğu için hastalığını soğukkanlılıkla karşılayan Tezel, 'ağır bir grip' olarak kabul etti. Tezel, 13 yıl önce meme kanseri tanısıyla tedavi edilen ve şu an sağlık durumu iyi olan ablası E.S'yi (38) düşününce moralini yüksek tuttu. YENİ BİR HAYAT YAŞAYACAK
Sağlığına kavuştuktan sonra dışarı çıkıp, daha fazla oksijen almak, güneşin, yağmurun, soğuğun, eser rüzgarın dahi tadını çıkarmak istediğini belirten Tezel, "Çocuklarımı daha fazla koklamak istiyorum. Çünkü bu süreçte onlar çok annesiz kaldılar. İlacın yan etkilerinden dolayı ister istemez çocuklarımla ilgilenemedim. Bu hastalığı atlatır atlatmaz sadece hayatımı yaşayacağım, hiçbir şey düşünmeyeceğim ne maddi ne manevi" diye konuştu. AĞIR MİSAFİR
Kanseri "Ağır misafirim geldi, iyi ağırlamam lazım" sözleriyle tanımlayan Songül Tezel, "Bu da geçecek. Kanserin çözümsüz bir hastalık olduğunu hiç düşünmedim" dedi. Kanseri tetikleyen tek şeyin üzüntü ve stres olduğuna inandığını belirten Tezel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4'üncü kür kemoterapi aldığını belirterek, 7 yaşındaki oğlunun kendisini saçsız görmemesi için peruk taktığını anlattı.