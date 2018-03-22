Kırmızıtaş kardeşler adliyede

FETÖ
'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında el konulan Kırmızıtaş Holding
'in 8 Mart'ta gözaltına alınan sahipleri Recai Kırmızıtaş, İsmail Kırmızıtaş ve Hamza Kırmızıtaş adliyeye sevk edildi. 250 BİN LİRA HİMMET
Kırmızıtaş Holding'in, FETÖ'den el konulan ve kayyum atanan Opçin Mobilya'ya kestiği faturaların açıklama bölümüne 'Himmet' yazdığı tespit edilmişti. KOM ekiplerinin ayrıntılı yapılan çalışmasında himmet yazılı faturaların karşılığında FETÖ'ye 250 bin lira ödendiği iddia edildi. Kırmızıtaş Holding'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan dernek, federasyon, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında işlem yapılan şahıslar ve kayyum atanan şirketler ile parasal yönden ilişkili olduğu da yapılan tespitler arasında yer alıyor. Kırmızataş kardeşlerin tüm varlıklarına da el konulduğu bildirildi.