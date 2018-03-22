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Ne varsa yutmuşlar

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Ne varsa yutmuşlar
Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Melikoğlu, 40 yıllık hekimlik hayatında çocukların yuttuğu ve cerrahi operasyonla solunum ve sindirim sistemlerinden çıkardığı yabancı cisimlerden koleksiyon oluşturdu.

ÖLÜMCÜL
AÜ Hastanesi Çocuk Cerrahisi poliklinik girişinde duvara asılan 2 panoda sergilenen 160'a yakın yabancı cisim, görenleri hayrete düşürecek nitelikte. Kilitli panolarda sergilenen ürünler arasında madeni para, çengelli iğneler, yorgan iğnesi, kalemtıraş, çivi, vida, pil, kuruyemiş parçaları ve iki mıknatıs en çok dikkat çekenler oldu. Ölümle sonuçlanacak bu türden olayların önüne geçmek isteklerini belirten Prof. Dr. Melikoğlu, koleksiyon sayesinde ailelerde bir bilinç oluşturduklarını ifade etti.
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Ne varsa yutmuşlar
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