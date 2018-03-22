Şimşek’in 5 millisi

AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcular Emre, Tzavellas, Gassama, N'Sakala ve Fofana ülkelerinin milli takım
larına davet edildi. Turuncu-yeşilli takımın genç yıldızı Emre Akbaba, A Milli Takım'ın yarın İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. YABANCILAR DA GİTTİ
Georgios Tzavellas Yunanistan'ın yarın İsviçre ve 27 Mart'ta Mısır ile yapacağı özel maçlarda forma giyecek. Lamine Gassama da aynı tarihlerde Senegal'in oynayacağı Özbekistan ve Bosna-Hersek özel karşılaşmalarında ter dökecek. Fabrice N'Sakala ise Demokratik Kongo'nun 27 Mart'ta Tanzanya ile yapacağı hazırlık maçında forma giyecek. Mamadou Fofana, Mali'nin yarın oynayacağı Japonya maçında ülkesinin milli takım formasını terletecek.