Aferin çocuklar size

Antalya'da bir grup lise öğrencisi 'pazar timi' oluşturarak yardım seferberliği başlattı. Salı pazarında yaşlılardan poşetlerini almakta zorlanan 6 öğrenci yardım etmek istediklerini uzun uzun anlatmak zorunda kaldı. Öğrenciler, uzun uğraşlar sonunda ikna edip poşetlerini taşıdıkları yaşlıları evlerinde de ziyaret edip ikram edilen çayları içti.

İNSANLARI ZOR İKNA ETTİLER

?Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi' kapsamında Antalya Kepez ilçesi Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı proje salı pazarında başladı. Proje kapsamında oluşturulan 'pazar timi', yaşlıların poşetlerini taşımak istedi. Yaşlıların poşetlerini vermek istememesi üzerine öğrenciler yaka kartları da olmasına rağmen yardım etmek istediklerini anlatmak ve ikna etmek zorunda kaldı. İkna ettikleri vatandaşların poşetlerini evlerine kadar taşıyan öğrenciler yaşlıları ziyaret edip ikram edilen çayları içti.

SOSYAL BİR DENEY

Proje koordinatörü Yusuf Kahraman, ilk başta hedeflerinin dezavantajlı insanlar olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar sürecek projede çok sayıda engelli, yaşlı ve hasta bireye ulaşmayı, onlarla iletişim kurarak bir parça da olsa günlük hayatlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Kahraman, bu yardımlaşma seferberliğinin giderek büyümesi temennisinde bulundu. Proje Danışmanı Rehber Koordinatör Tuncay Tek de, kendilerini ve projelerini tanıtıp yardım etme dileklerini ilettikleri anda insanların direnç gösterdiğini söyledi. Bu dirence şaşırdıklarını belirten Tek, bu durumun kendilerinde ve öğrencilerde hayal kırıklığına sebep olsa da asla iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz ise birbirlerine güvenmeyen bireylerin sağlıklı bir toplum oluşturamayacağını söyledi. Kurnaz, "Projenin sosyal deney boyutunu da öne çıkaracağız" şeklinde konuştu.

EVDE MEYVE İKRAM ETTİ

Timde görevli 6 lise öğrencisinden biri olan İsmail Günay, pazar çantasını taşıdıkları Necati Arslan (77) ve kızı Ziynet Arslan'ı (55) zor ikna ettiklerine dikkat çekti. Günay, "Kendimizi mahallenin birer evladı gibi hissettik" ifadelerini kullandı. Ziynet Arslan ise kendilerine yardım eden öğretmen ve öğrencileri evine davet etti. Öğrencilere kahve ve meyve ikram eden Arslan, "Umarım bu proje dalga dalga yayılır. Başka ihtiyaç sahipleri faydalanır ve kaybettiğimiz değerler geri gelir" diyerek duygularını dile getirdi.