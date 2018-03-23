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Altın kız Tuğba

Spor Kulübü güreşçisi Tuğba Kılıç, Genç Bayanlar Güreş Şampiyonası’nda 72 kilogramda Türkiye Şampiyonu oldu.

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Altın kız Tuğba

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları şampiyonluklarla Antalyalıların göğsünü kabartıyor. Geçtiğimiz ay, Adem Burak Uzun'un 'da Yıldızlar Serbest'te Şampiyonu olmasının ardından bir gururlandırıcı haber de 'dan geldi. ASAT'ın genç güreşçisi 20 yaşındaki Tuğba Kılıç, Genç Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA ZAFERİ
26 ilden 37 kulüp ve 107 sporcunun katıldığı şampiyonada 72 kiloda mücadele veren Tuğba Kılıç, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu bu sonuçla Türkiye'yi ay yıldızlı forma ile 'nda temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de şampiyonada altın madalya kazanan Tuğba Kılıç'ı sosyal medyadan tebrik etti. Başkan Türel, "Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olan kızımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Altın kız Tuğba
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