Altın kız Tuğba

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Güreş Takımı, ulusal ve uluslararası turnuvalarda kazandıkları şampiyonluklarla Antalyalıların göğsünü kabartıyor. Geçtiğimiz ay, Adem Burak Uzun'un Amasya'da Yıldızlar Serbest'te Türkiye Şampiyonu olmasının ardından bir gururlandırıcı haber de Yalova'dan geldi. ASAT'ın genç güreşçisi 20 yaşındaki Tuğba Kılıç, Genç Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA ZAFERİ

26 ilden 37 kulüp ve 107 sporcunun katıldığı şampiyonada 72 kiloda mücadele veren Tuğba Kılıç, Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu bu sonuçla Türkiye'yi ay yıldızlı forma ile Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de şampiyonada altın madalya kazanan Tuğba Kılıç'ı sosyal medyadan tebrik etti. Başkan Türel, "Milli Takımımızı Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek olan kızımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.