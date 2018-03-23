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’nın yüzde 15’i ‘koruma’ altında

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Antalya’nın yüzde 15’i ‘koruma’ altında

Antalya'da koruma altında bulunan 5 , 4 tabiat parkı, 3 tabiat koruma alanı, 10 tabiat anıtı, 8 yaban hayatı geliştirme sahası, 9 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı ve 46 avlak sahasının kentin yüzölçümünün yüzde 15'ine tekabül ettiği belirtildi. Nadir orman ağacı türleri ve 20'den fazla ağaç türüne sahip oluşuyla dikkat çeken 'da aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400'e yakın bitki türü de bulunuyor. Antalya'da milli parklar ve tabiat parkları gibi korunan alanların en önemli özelliklerinden biri, şehir merkezine yakın olması.

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Antalya’nın yüzde 15’i ‘koruma’ altında
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