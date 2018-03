Çivril’de yeni hayvan pazarı hizmet vermeye başladı

Çivril Belediyesi'nin yaptırdığı yeni hayvan pazarının bölgenin en büyük ve en modern hayvan pazarlarından biri olduğu belirtildi. 4 bin 357 metrekare pazar alanı bulunan hayvan pazarında veterinerlik binası ve karantina binasının da yer aldığı, pazara gelen vatandaşların rahat etmesi de düşülen yeni hayvan pazarında kafeterya, otopark ve yeşil alanda bulunuyor.

Tesis ile ilgili açıklamalarda bulunan Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, pazarın her Perşembe saat 06.00'da açılan hayvan pazarında veteriner hekimlerinde görev yapacağını ifade ederek, "Çivril Halkımıza verdiğimiz sözlerin hepsini birer birer yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz ve hemşehrilerimiz den aldığımız güçle ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Tek güç halkın gücüdür ve hiç kimse bu gücün önüne geçemeyecektir. Hizmet sevdasıyla çıktığımız bu yolda sevenlerimizin bize desteği ve güveni olduğu sürece başladığımız bütün hizmetleri her zamanki gibi başaracağız. Sizden aldığımız kuvvetle Çivril'i şimdiye kadar görmediği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Her şey Çivril'imiz için" diye konuştu.