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Engellilere özel merkez

’nin düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Engellilere özel merkez

Antalya 'nin, engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu ''ni hizmete açıldı. Açılışa engelli derneklerinin başkanları, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

KURUMSAL BİR YAPI
Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kurumsallaşmanın ilk adımı düzgün, sağlıklı bir mekana sahip olabilmektir. Mekan varsa yapmış olduğunuz hizmetler kurumsal bir yapıya dönüşüyor. Özel hastaneyi çağrıştıran bir mekanı Kepez'e kazandırmak büyük bir mutluluktur" diye konuştu.

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Engellilere özel merkez
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