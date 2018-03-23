Engellilere özel merkez

Antalya Kepez Belediyesi'nin, engelli bireylerin yaşamlarını engelsiz hale getirmek, toplumsal, sosyal ve kültürel yaşamda daha çok yer alabilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurduğu 'Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açıldı. Açılışa engelli derneklerinin başkanları, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

KURUMSAL BİR YAPI

Törende konuşan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kurumsallaşmanın ilk adımı düzgün, sağlıklı bir mekana sahip olabilmektir. Mekan varsa yapmış olduğunuz hizmetler kurumsal bir yapıya dönüşüyor. Özel hastaneyi çağrıştıran bir mekanı Kepez'e kazandırmak büyük bir mutluluktur" diye konuştu.