Evde şifa buluyorlar

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, kentte 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu açıkladı. Evde sağlık hizmetleri biriminin hedef kitlesinin yaşlı ve engelli bireyler olduğunu söyleyen Hülür, evde sağlık hizmetini, yatağa ve eve bağımlı, sağlık kuruluşuna ulaşımda zorluklar yaşayan hastalara muayene, tetkik, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin yaşadıkları ortama profesyonel bir sağlık ekibi tarafından verilmesi olarak tanımladı. Ünal Hülür, "Evde sağlık, hizmeti alan bireyin yaşamını etkileyen hastalık durumunun günlük yaşam aktivitelerine etkisinin en aza indirilerek, bireyin kısa sürede en yüksek düzeyde fonksiyon görme becerisine, bağımsızlığına ulaşmasını ve yaşam kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Evde sağlık, evde tedavi, ev ziyareti, evde sağlık uygulamaları, evde muayene gibi ifadelerin hepsi evde sağlık ve bakım uygulamalarını içermektedir" dedi.

101 SAĞLIKÇI GÖREVDE

Hülür, Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) 2018 bilgilerine göre Antalya'da 15 kamu hastanesi ve 3 ağız ve diş sağlığı merkezi bünyesindeki 101 sağlık çalışanı tarafından Şubat 2018 itibariyle toplam 7 bin 126 kayıtlı aktif hastaya evde sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.