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Genç sporcuya özel hediye

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Genç sporcuya özel hediye

'da engelli badminton sporcusu 'ya Vali Şerif Yılmaz'ın talimatıyla alınan özel tekerli sandalye teslim edildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından satın alınan ve ölçülerine göre yapılan özel müsabaka tekerlekli sandalyesi 19 yaşındaki Özge Şanlı'ya, Valilik toplantı salonunda törenle teslim edildi.

ÖNEMLİ OYAN BEYİN
Özge, tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. da hayata küsmeden badminton sporuyla uğraşarak dezavantajlı gruplara örnek teşkil eden Özge Şanlı'yı hayata pozitif bakarak sosyal hayat içerisinde yer aldığı için tebrik etti. Engellerin hiçbir önemi olmadığını vurgulayan Vali Yılmaz, önemli olanın beyindeki engelleri kaldırmak olduğuna işaret etti.

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Genç sporcuya özel hediye
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