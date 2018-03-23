Müze konseptli cadde bitiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'ya yeni çekim merkezleri kazandırmaya devam ediyor. 'Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganıyla startını verilen Doğu Garajı Kentsel Tasarım Projesi'nde sona yaklaşıldı. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nin kaba inşaatı tamamlanırken, bina kaplama işlemeleri başladı. Ali Çetinkaya Caddesi düzenlemesinde ise binaların yüzde 90'ı boyandı. Dükkanların dış cephelerine ahşap kaplama yeni tabelalar yapılıyor. Görüntü bütünlüğünün sağlanması adına tüm tabelalar tek tip olacak. Yürüyüş yolları da doğal taşla kaplanacak. 14 modülden oluşan yürüyüş yolları üzerindeki lineer gölgelik alanlarının montajına da başlandı.

ANTALYA'NIN DEĞERLİ KÖŞESİ

Dünyanın ilk müze konsepti ile tasarlanan cadde boyunca 7 sergi küpü yer alacak ve Doğu Garajı kazısında çıkan tarihi eserlerden bir kısmı burada sergilenecek. 3 bin 500 metrekare yeşil alanın yer alacağı projede 2 süs havuzu inşa edilecek. Doğu Garajı ve Çevresi Kentsel Tasarım Projesi 3 etapta tamamlanacak. Birinci etapta Ali Çetinkaya Caddesi Kentsel Tasarım Projesi Yapımı, ikinci etapta Doğu Garajı ve Kültür Merkezi Yapımı, üçüncü etapta da Nekropol Alanı düzenlemesi gerçekleşecek. Projelerin tamamlanmasıyla Doğu Garajı ve çevresi yepyeni bir kimliğe kavuşacak, turistlerin görmeden gidemeyeceği bir çekim merkezi haline gelecek.