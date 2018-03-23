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Üniversiteden panel ve sergi

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Üniversiteden panel ve sergi

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla 'Panel' ve 'Yeni Gün-Gün Işığı Nevruz Karma Sergisi' düzenlendi. Panelin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, İlk Türk devletlerinin kuruluşlarından itibaren Nevruz'un birlik, beraberlik, kardeşlik ve barışı ifade eden, küs olanların barıştığı bir bayram olarak kutlandığını vurguladı. Panel sonrasında 'Yeni Gün-Gün Işığı Nevruz Karma Sergisi' sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Üniversiteden panel ve sergi
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