Azmiyle örnek oldu

Antalya
'da 5 çocuğunu büyüttükten sonra koruyucu aile olmak isteyen 53 yaşındaki Döndü Merdan, bunun için okuma yazma bilmesi gerektiği söylenince 4 ayda okuma-yazmayı öğrendi. İkizleri ve diğer 3 çocuğundan 4'ünü evlendiren, birinin ise eğitim hayatı devam eden Döndü-Metin Merdan çifti, evde yeniden çocuk sesi duyabilmek için, çalışan komşularının iki çocuğunun bakımını, 5 yıl gönüllü olarak üstlendiklerini söyledi. Komşuları taşınınca çocuk sesine hasret kalan Merdan çifti, "Çocuklar annesiz, babasız büyümesin. Hem bize de can yoldaşı olurlar" düşüncesiyle koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirtti. YENİDEN İKİZLERİ OLDU
Eşiyle Antalya
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvuran Döndü Merdan, kurumdan 'Okuma, yazmanız olmadığı için koruyucu aile olamazsınız' cevabını alınca üzüntüyle ayrıldıklarını anlattı. Hayallerinden vazgeçmeyen Merdan, okuma yazma öğrenmek için halk eğitim merkezine gittiğini ve 4 ay süren kursta azimle, gece gündüz çalışarak okuma yazma öğrenmeyi başardığını kaydetti. Aldığı belge ile yeniden kuruma başvuran Merdan, 5 yaşındaki ikizler Mahsuni ve Safiye'nin koruyucu aileliğini üstlenerek yeniden ikiz çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Döndü Merdan, çocuklarını büyüttükten sonra evde yalnız kaldığını ve her şeyi, yetimlerin, öksüzlerin yüzünün gülmesi için yaptığını söyledi. Koruyucu aile olmak için azimle okuma yazma öğrendiğini anlatan Merdan, "Benim için çok zor olmadı. 'Çocuklarım için öğrenmem gerekiyor' diye kendimi hırslandırıyordum. Çocuklar olmasaydı daha zor bir süreç olabilirdi. Azmettim ve başardım. Yavrularıma artık masal okuyabiliyorum. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım da güzelleşti. Gazete, kitap okumaya, telefon kullanmaya başladım" ifadelerini kullandı. EVİMİZDE YİNE ÇİÇEK AÇTI
Koruyuculuğunu üstlendikleri ikizleri ile evlerinde çiçek açtığını anlatan Merdan, "19 yaşımdayken ikizlerim dünyaya gelmişti. 53 yaşında ikinci kez aynı mutluluğu yaşadık. Ben onları akşam öperek uyutuyorum, onlar da beni sabah öperek uyandırıyor. Onlara sevgimi veriyorum. Kendi evlatlarım gibi büyütüyorum. Her şeyleriyle ilgileniyorum. Canım sağ olduğu sürece onları büyüteceğim, güzel bir hayat kurmalarını sağlayacağım" dedi.