Çavuşoğlu’na doktora

Antalya
Bilim Üniversitesi (ABÜ), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, üniversite senatosu kararıyla 'Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler' alanında fahri doktora unvanı verdi. Üniversitede düzenlenen törenle cübbesini giyen Bakan Çavuşoğlu, öğrencilere hitap etti. Türkiye'nin dış politikası hakkında öğrencilere bilgiler veren Çavuşoğlu, unvanının kendisi için büyük onur olduğunu söyledi. Doktoranın hakkını ilk dersle verdiğine inandığını belirten Çavuşoğlu, "Fahri doktoranın bir faydası o üniversitede ders verebilmektir. Siyasetten sonra bir kaygım kalmadı. Burada gelip ders verebilirim" dedi. HEDEF 10 ÜNİVERSİTE Antalya
Bilim Üniversitesi'nin emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Antalya'mızda 5 üniversitemiz var. Hedefimiz bunu 10 üniversiteye çıkarmaktır. Akdeniz Üniversitesi dünyada ilk 800'e girdi. Önümüzdeki yıllarda ilk 300'e hızla ilerleyecektir. ABÜ de bu ivmeyi hızla yakalayacak. Manavgat ve Antalya'nın batısına bir devlet üniversitesi daha kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.