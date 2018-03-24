Cumhurbaşkanı’ndan Fethiye’ye selam var

AK
Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Çiftçi ve 85 kişilik grupla Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasını izleyen Fethiye heyeti, Erdoğan'a annesinin elini öperken çekilmiş fotoğrafını sundu. acil sorunları ilettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan oldukça duygulanırken, "Fethiye halkına selam ve sevgilerimi iletiniz'' mesajı gönderdi. Kadir Sarıhan başkanlığındaki AK Parti heyeti Başbakan Binali Yıldırım, Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ve Muğla
milletvekilleri ile de görüşüp Fethiye'nin sorunlarını iletti.