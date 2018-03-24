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Kışın da uçuyorlar

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.3.2018
Kışın da uçuyorlar
Adrenalin tutkunu yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapan 'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'da bulunan Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da uçuş sayısını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Akif Arıcan, yaz boyunca 800 ve 1200 metre pistlerindeki günlük uçuşların Fethiye ekonomisine her gün 500 bin lira girdi sağladığını söyledi. Babadağ'da Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart'ın ilk 15 gününde toplam 6 bin 530 uçuş yapıldığını belirten Arıcan, Babadağ'ın Avrupa'nın da en önemli hava sporları merkezi olduğunu vurguladı.
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Kışın da uçuyorlar
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