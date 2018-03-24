Sürpriz kutlama

Amon
Spa Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sönmez'e çalışanları tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Amon Spa
Koordinatörü Dürdane Çakmak tarafından organize edilen doğum günü partisine tüm şirket çalışanları katıldı. Düzenlenen doğum gününden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Sönmez, "Böyle bir sürpriz ile ne kadar büyük bir aile olduğumuzu bir kez daha anlamış oldum. Sürprizi hazırlayan tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon öncesinde hem tüm personelimizin moralini yükselten hem de beni çok mutlu eden bir organizasyon oldu. Umarım çok daha iyi günlerimiz olacaktır" dedi.