Turizme acente dopingi

AVRUPA
pazarında yaraları sarmayı amaçlayan Antalya
'ya Almanya'dan iyi haber geldi. Almanya'da TUI ve Neckermann'ın da aralarında olduğu 2 bin 214 seyahat acentesini çatısı altında toplayan Quality Travel Alliance (QTA), 2018 yılı genel kurullarını 17-20 Mayıs tarihleri arasında Antalya
'da gerçekleştirecek. BİN 500 ACENTE GELİYOR
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Almanya'dan yaklaşık bin 500 acente temsilcisinin Antalya'nın Belek turizm bölgesinde buluşacağını açıkladı. Avrupa pazarında 2018 yılında yeni bir ivme yakalamayı amaçladıklarının altını çizen Ayık, "Böylesine büyük bir organizasyon, Türkiye'nin güvenilirliğini gözler önüne serecek" diye konuştu. HEDEF YENİDEN 3 MİLYON
2018 hedefinin Almanya pazarında 2015 yılı rakamlarını yakalamak olduğunu vurgulayan Ayık, "Erken rezervasyon rakamlarındaki artış, bizi bu konuda umutlandırıyor. Avrupa'dan Türkiye'ye bir talep patlaması göreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. 2015 yılında Antalya'ya gelen Alman turist sayısı 3 milyonu aşmıştı. Bu sayı 2016'da 1.9 ve 2017'de de 1.6'ya gerilemişti.